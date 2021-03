Tennis, è record per l’Italia: da oggi sono nove i giocatori in top 100 (Di lunedì 22 marzo 2021) I tornei di Dubai ed Acapulco sono passati agli archivi. E’ tempo dunque, nell’ attesa che inizi a Miami il primo Masters 1000 della stagione, di analizzare attentamente il ranking mondiale. Per il nostro Tennis non è un lunedì come gli altri. l’Italia, infatti, dopo l’incredibile cavalcata di Musetti in Messico, vede salire quest’oggi a nove il numero di giocatori presenti tra i primi cento del mondo. Battuto il record precedente stabilito nell’ottobre del 2019, quando Salvatore Caruso vinse il Challenger di Barcellona. Il giocatore di Avola, con quell’importante successo, aveva garantito al nostro Paese ben otto top 100. Fanno meglio dell’Italia solamente la Spagna e la Francia (undici) e gli Stati Uniti (dieci). Naturalmente l’augurio per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) I tornei di Dubai ed Acapulcopassati agli archivi. E’ tempo dunque, nell’ attesa che inizi a Miami il primo Masters 1000 della stagione, di analizzare attentamente il ranking mondiale. Per il nostronon è un lunedì come gli altri., infatti, dopo l’incredibile cavalcata di Musetti in Messico, vede salire quest’il numero dipresenti tra i primi cento del mondo. Battuto ilprecedente stabilito nell’ottobre del 2019, quando Salvatore Caruso vinse il Challenger di Barcellona. Il giocatore di Avola, con quell’importante successo, aveva garantito al nostro Paese ben otto top 100. Fanno meglio delsolamente la Spagna e la Francia (undici) e gli Stati Uniti (dieci). Naturalmente l’augurio per il ...

