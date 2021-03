Tennis, dove si può giocare da lunedì 22 marzo? Le regole regione per regione (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ possibile giocare a Tennis a partire da lunedì 22 marzo? Probabilmente è questa la domanda che molti appassionati si stanno ponendo in queste ore, che come ogni settimana portano in dote novità sui colori delle regioni e le restrizioni anti-Covid. Per quanto riguarda le attività all’interno dei circoli Tennistici, sarà possibile giocare in tutte quelle regioni che non si trovano in zona rossa. Nel caso invece che la propria regione si trovi in zona rossa, non sarà possibile giocare a Tennis a meno che non si rientri nell’elenco degli atleti di interesse nazionale del Coni. Ecco quindi l’elenco aggiornato delle regioni in base alla fascia di rischio. Zona arancione dal 22 marzo (si può ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ possibilea partire da22? Probabilmente è questa la domanda che molti appassionati si stanno ponendo in queste ore, che come ogni settimana portano in dote novità sui colori delle regioni e le restrizioni anti-Covid. Per quanto riguarda le attività all’interno dei circolitici, sarà possibilein tutte quelle regioni che non si trovano in zona rossa. Nel caso invece che la propriasi trovi in zona rossa, non sarà possibilea meno che non si rientri nell’elenco degli atleti di interesse nazionale del Coni. Ecco quindi l’elenco aggiornato delle regioni in base alla fascia di rischio. Zona arancione dal 22(si può ...

