Temptation Island | niente nozze tra Ciavy e Valeria | lei svela il motivo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Saliti alla ribalta grazie alla partecipazione inMaliokapis eLiberati sono stati una delle coppie più chiacchierate del programma. Negli ultimi tempi, inoltre, in molti avevano dato ormai per certa la notizia di un imminente matrimonio tra i due. Ma non è così. A rivelarlo, infatti, è stata proprio lei rispondendo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Lui e' Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint Germain e della Nazionale francese. Lei Marialuisa Jacobelli, giovane opinionista sportiva ed ex tentatrice di, figlia di Xavier, direttore di Tuttosport. E pare che si siano lasciati andare a una notte infuocata nella lussuosissima suite di un hotel parigino a cinque stelle (lusso). Come ...... "Ve lo smentisco" Pochi giorni fa, è circolata sul web la notizia secondo cui Valeria Liberati e il suo fidanzato Ciavy , tra i protagonisti più chiacchierati di, sarebbero ...La notizia dell’imminente matrimonio di Valeria Liberati e Ciavy, ex coppia di Temptation Island, aveva fatto sobbalzare i fan che hanno potuto ...Di chi si tratta? Scopriamolo insieme! Akash Kumar, prima di essere uno dei naufraghi dell’Isola di Ilary Blasi, è stato anche un tentatore di Temptation Island, durante la seconda edizione; in ...