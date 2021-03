Temptation Island, la drammatica rivelazione: “Ho perso il bambino” (Di lunedì 22 marzo 2021) Una rivelazione drammatica che ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo, lei è un’ex concorrente di Temptation Island È Giada Giovanelli l’ex concorrente di Temptation Island ad aver detto a tutti quelli che la seguono di aver avuto un aborto spontaneo dopo due mesi e mezzo. “Nell’ultima ecografia il battito non c’era più. È stata una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Unache ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo, lei è un’ex concorrente diÈ Giada Giovanelli l’ex concorrente diad aver detto a tutti quelli che la seguono di aver avuto un aborto spontaneo dopo due mesi e mezzo. “Nell’ultima ecografia il battito non c’era più. È stata una L'articolo proviene da Inews.it.

