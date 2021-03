Tempesta D'Amore, che fine ha fatto Natasha? Melanie Wiegmann rompe il silenzio (Di lunedì 22 marzo 2021) In questi giorni i fan di Tempesta D'Amore hanno dovuto dire addio a un personaggio molto amato dai fedeli telespettatori, si tratta di Natascha Schweitzer. L'uscita di scena della moglie del dottor Michael Niederbhul è stata piuttosto improvvisa e molto brusca, inoltre ha spezzato il cuore dei fan. Il mistero dell'uscita di scena della cantante bavarese è stato da poco rivelato dall'attrice stessa, durante un'intervista pubblicata da un portale tedesco. Tempesta D'Amore: Michael riceve una lettera da Natascha Natascha Schweiter è apparsa per la prima volta nell'ottava stagione di Tempesta D'Amore e, puntata dopo puntata, ha conquistato subito il cuore dei fedeli telespettatori della soap bavarese, soprattutto quello di Michael Niederbuhl. Di recente, in crisi con il marito Michael, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 marzo 2021) In questi giorni i fan diD'hanno dovuto dire addio a un personaggio molto amato dai fedeli telespettatori, si tratta di Natascha Schweitzer. L'uscita di scena della moglie del dottor Michael Niederbhul è stata piuttosto improvvisa e molto brusca, inoltre ha spezzato il cuore dei fan. Il mistero dell'uscita di scena della cantante bavarese è stato da poco rivelato dall'attrice stessa, durante un'intervista pubblicata da un portale tedesco.D': Michael riceve una lettera da Natascha Natascha Schweiter è apparsa per la prima volta nell'ottava stagione diD'e, puntata dopo puntata, ha conquistato subito il cuore dei fedeli telespettatori della soap bavarese, soprattutto quello di Michael Niederbuhl. Di recente, in crisi con il marito Michael, ...

Advertising

infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 22 marzo: Werner tenta di salvare il Fusternhof - infoitcultura : TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2021 - eugenioosss : RT @Debby35545188: Se non è forte e tumultuoso come una tempesta e allo stesso tempo dolce come il profumo della primavera, non chiamatel… - zazoomblog : TEMPESTA D’AMORE anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2021 - #TEMPESTA #D’AMORE #anticipazioni - alferjeprestia : RT @illibraio: Che cosa è l'amore? In occasione dell'uscita del suo romanzo 'Tempesta madre' lo scrittore @giannisolla prova a rispondere c… -