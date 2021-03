Tempesta D'Amore, anticipazioni tedesche: addio Lucy (Di lunedì 22 marzo 2021) Le anticipazioni tedesche di Tempesta D'Amore annunciano che, dopo la dipartita della cantante Natascha Schweitzer e di Paul Lindebergh, un altro personaggio uscirà definitivamente di scena. Questa volta, però, non ci saranno drammi bensì un happy end. Dopo i due ultimi amori non andati a buon fine, Lucy troverà finalmente il grande Amore e lascerà definitivamente il Furstenhof. E in questa occasione, i produttori della longeva soap bavarese hanno rilasciato un video per omaggiare il personaggio interpretato da Jennifer Siemann. anticipazioni tedesche Tempesta D'Amore: Paul spezza il cuore di Lucy È da molto tempo che l'Amore impossibile tra Lucy e Paul sta tenendo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) LediD'annunciano che, dopo la dipartita della cantante Natascha Schweitzer e di Paul Lindebergh, un altro personaggio uscirà definitivamente di scena. Questa volta, però, non ci saranno drammi bensì un happy end. Dopo i due ultimi amori non andati a buon fine,troverà finalmente il grandee lascerà definitivamente il Furstenhof. E in questa occasione, i produttori della longeva soap bavarese hanno rilasciato un video per omaggiare il personaggio interpretato da Jennifer Siemann.D': Paul spezza il cuore diÈ da molto tempo che l'impossibile trae Paul sta tenendo ...

Advertising

ale_ela75 : @bobmcgreghy @LaStampa Amore bello... Una tempesta di fulmini in fronte non sarebbe abbastanza!! - infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 22 marzo: Werner tenta di salvare il Fusternhof - infoitcultura : TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2021 - eugenioosss : RT @Debby35545188: Se non è forte e tumultuoso come una tempesta e allo stesso tempo dolce come il profumo della primavera, non chiamatel… - zazoomblog : TEMPESTA D’AMORE anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2021 - #TEMPESTA #D’AMORE #anticipazioni -