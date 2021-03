TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 22 marzo 2021)settimanali di, puntate da domenica 28a sabato 3: Con grande sorpresa di tutti, Christoph inizia a lavorare per una fondazione benefica. Si tratta, però, solo di un inganno! L’uomo rivela infatti a Tim di voler speculare segretamente sul mercato azionario con i soldi della fondazione. La sua speranza è di guadagnare in breve tempo milioni di euro con cui poter comprare le azioni di Werner e Robert. Rosalie mette André sotto pressione costringendolo ad entrare in affari con lei come soci paritari. E ovviamente i due iniziano subito a discutere… Lucy viene a sapere che un uomo single ricco e bello è atteso come ospite al Fürstenhof, ma la attende una delusione: invece dell’attraente scapolo, arriva in hotel suo padre! Christoph cerca di ...