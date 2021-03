Telepass estende alla Bulgaria servizio telepedaggio mezzi pesanti

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –si espande inportando a 14 i Paesi europei coperti dal propriodidedicato ai. Ilè già attivo in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia (tratto Cracovia-Katowice dell’autostrada A4), Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria e Svizzera. A partire da oggi, il dispositivo interoperabileSAT potrà essere utilizzato per il pagamento del pedaggio deisuperiori a 3,5 tonnellate su 3.115 km di autostrade bulgare. “Oggiè in grado di offrire il migliordi pagamento elettronico del pedaggio in Europa nel segmento dei...

(Teleborsa) - Telepass si espande in Bulgaria portando a 14 i Paesi europei coperti dal proprio servizio di telepedaggio dedicato ai mezzi pesanti. Il servizio è già attivo in Italia, ...Con l'aggiunta della Bulgaria, oggi il servizio di telepedaggio SAT per i mezzi pesanti è attivo in 14 Paesi, la prospettiva è quella di aggiungerne altri nei prossimi mesi ...