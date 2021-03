Tagli capelli corti 2021: nuovo caschetto rame vintage per Tilda Swinton (Di lunedì 22 marzo 2021) Tra i Tagli capelli corti, il caschetto è già stato sperimentato da Tilda Swinton. Così come il colore rame che indossa nella foto sopra (seduta all’interno di un taxi vintage)… Ma c’è una novità per lei. E per noi… Una new entry da cui possiamo prendere ispirazione. Ed il mood vintage del suo nuovo bob. L’attrice britannica ci svela così, per esigenze di copione, una possibile tendenza per i Tagli capelli corti della primavera estate 2021. Dopo il micro carré, il french bob e il bob all’italiana, arriva una nuova versione del Taglio più amato degli ultimi anni. L’ultima donna che lo ha indossato è stata Margot Robbie (guardatela con ... Leggi su amica (Di lunedì 22 marzo 2021) Tra i, ilè già stato sperimentato da. Così come il coloreche indossa nella foto sopra (seduta all’interno di un taxi)… Ma c’è una novità per lei. E per noi… Una new entry da cui possiamo prendere ispirazione. Ed il mooddel suobob. L’attrice britannica ci svela così, per esigenze di copione, una possibile tendenza per idella primavera estate. Dopo il micro carré, il french bob e il bob all’italiana, arriva una nuova versione delo più amato degli ultimi anni. L’ultima donna che lo ha indossato è stata Margot Robbie (guardatela con ...

shecanthear : @ADVR3HYUN voglio solo che liam si tagli quei capelli - kimseokale : il modo in cui stanno da dio con questi nuovi tagli di capelli hhh they pretty - FVRFREE : io mentre aspetto che Liam si tagli i capelli - LHNLZloveyou : RT @lewisxtommo: tutti i miei orribili colori e tagli ai capelli; a thread ?? me lo hanno chiesto in due quindi eccolo - lewisxtommo : tutti i miei orribili colori e tagli ai capelli; a thread ?? me lo hanno chiesto in due quindi eccolo -