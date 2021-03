Tacchinardi: “Per Allegri più Napoli che Roma” (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessio Tacchinardi si esprime sul futuro di Allegri L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb dove ha trattato diversi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessiosi esprime sul futuro diL’ex centrocampista della Juventus Alessio, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatoweb dove ha trattato diversi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ARRIVA LA SVOLTA UN EX JUVENTUS CONFERMA, SARA' LUI IL PROSSIMO ALLENATORE. RIVELAZIONE IN DIRETTA, NAPOLET… - YouTvrs : #Fano, è fatta per #Tacchinardi - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Tacchinardi a TMW Radio: 'Per la Juve ora inizia un nuovo campionato. Allegri, io andrei al Napoli' - TUTTOJUVE_COM : Tacchinardi a TMW Radio: 'Per la Juve ora inizia un nuovo campionato. Allegri, io andrei al Napoli' - somethingleft : @PinoMiceli @AbrahamPhoe @marco_rogerio_ E' un discorso storico, vedo che sei juventino: per esempio il ciclo di Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Tacchinardi Per Giorgia Rossi regala un post Pressing ai fan davvero unico. "Giù il cappello!" ... che i vari ospiti presenti per i commenti a caldo. Ieri con lei in studio abbiamo visto infatti Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Stefano Sorrentino, mentre diversi i colleghi in collegamento ...

Il piccolo borgo agricolo a Padrongianus tornerà a vivere (Visited 130 times, 130 visits today) Notizie Simili: Imu sui terreni e aree agricole, la discussione… Inter - Juve: la parola a Ferri e Tacchinardi Tamponi e test, le armi per scovare il ...

Fano, è fatta per Tacchinardi Youtvrs Fano, è fatta per Tacchinardi SERIE C - Andrà a sostituire Destro Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore del Fano. Manca solo l'annuncio da parte della società ma sarà lui a prendere in mano le redini della squadra dopo le dimi ...

Calcio Serie C – Fano, Tacchinardi per il dopo Destro Dopo le dimissioni di Flavio Destro, il Fano ha scelto di affidare la panchina granata ad Alessio Tacchinardi, fino a ieri opinionista Mediaset. Manca solo l’ ...

... che i vari ospiti presentii commenti a caldo. Ieri con lei in studio abbiamo visto infatti Alessio, Sandro Sabatini e Stefano Sorrentino, mentre diversi i colleghi in collegamento ...(Visited 130 times, 130 visits today) Notizie Simili: Imu sui terreni e aree agricole, la discussione… Inter - Juve: la parola a Ferri eTamponi e test, le armiscovare il ...SERIE C - Andrà a sostituire Destro Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore del Fano. Manca solo l'annuncio da parte della società ma sarà lui a prendere in mano le redini della squadra dopo le dimi ...Dopo le dimissioni di Flavio Destro, il Fano ha scelto di affidare la panchina granata ad Alessio Tacchinardi, fino a ieri opinionista Mediaset. Manca solo l’ ...