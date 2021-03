Tacchinardi nuovo tecnico, è ufficiale: firma a sorpresa (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessio Tacchinardi riparte da una nuova panchina. L’ex centrocampista della Juventus allenerà l’Alma Juventus Fano. Sono passati circa due anni dall’ultima esperienza da allenatore per Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista della Juventus, adesso, si rimette in gioco. E’ il nuovo allenatore di un club di Serie C. L’Alma Juventus Fano, club del Girone B, infatti, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessioriparte da una nuova panchina. L’ex centrocampista della Juventus allenerà l’Alma Juventus Fano. Sono passati circa due anni dall’ultima esperienza da allenatore per Alessio. L’ex centrocampista della Juventus, adesso, si rimette in gioco. E’ ilallenatore di un club di Serie C. L’Alma Juventus Fano, club del Girone B, infatti, ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #SerieC | #Tacchinardi è il nuovo allenatore del #Fano - SkySport : Tacchinardi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Fano in Serie C - GoalItalia : C’è l’annuncio ufficiale: Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore dell’Alma Juventus Fano ?? - CALAMBAI : RT @Lucifero1967: Nuovo allenatore dell'Alma Juventus Fano #Tacchinardi buona fortuna #forzaAlma - ItaSportPress : Tacchinardi riparte: è il nuovo allenatore del Fano - -