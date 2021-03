'Sulla stessa onda', il dramma romantico di Netflix (Di lunedì 22 marzo 2021) Due adolescenti si innamorano, ma lei nasconde un segreto e questo complica esponenzialmente le cose: lo spunto narrativo del film 'Sulla stessa onda' , in streaming su Netflix da giovedì 25 marzo, è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Due adolescenti si innamorano, ma lei nasconde un segreto e questo complica esponenzialmente le cose: lo spunto narrativo del film '' , in streaming suda giovedì 25 marzo, è ...

Advertising

caritas_milano : 'Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti… - RaiNews : 'Qualunque sia la decisione dell'EMA sulla sospensione di #Astrazeneca la campagna vaccinale proseguirà con la stes… - Mimmo_Black_Blu : RT @mediainaf: ?? Un rivelatore di #ondegravitazionali sulla #Luna? Sì, e non solo. Il Lunar Gravitational-Wave Antenna intende usare la ris… - jinettt : conseguenza poi perdo i rapporti con tutti e mi chiudo in me stessa. Mi sembra davvero che tutto faccia schifo, che… - ButPink8 : @btwitsmorgana @Macry79 É assolutamente la stessa identica cosa. A me interessa per esempio che le donne non subisc… -