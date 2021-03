Studio-shock: 49.7% popolazione a rischio povertà o esclusione sociale. Campania ultima in Europa (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – rischio povertà o esclusione sociale: dati-choc del centro studi Openpolis. L’elaborazione su dati Eurostat (ultimo aggiornamento: martedì 31 dicembre 2019) pone la Campania in vetta alla classifica delle regioni europee: qui quasi il 50% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale. La cifra è spaventosa: il 49,7% delle persone è a rischio di povertà o esclusione sociale in Campania, la quota più alta in Europa. Una quota superiore di ben 41,6 punti percentuali rispetto a quella della Valle d’Aosta (8,1%). Complessivamente, le regioni del nord non superano mai il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –: dati-choc del centro studi Openpolis. L’elaborazione su dati Eurostat (ultimo aggiornamento: martedì 31 dicembre 2019) pone lain vetta alla classifica delle regioni europee: qui quasi il 50% dellaè adi. La cifra è spaventosa: il 49,7% delle persone è adiin, la quota più alta in. Una quota superiore di ben 41,6 punti percentuali rispetto a quella della Valle d’Aosta (8,1%). Complessivamente, le regioni del nord non superano mai il ...

