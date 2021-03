Studio AstraZeneca: “Vaccino evita ospedalizzazione nel 100% casi” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Negli Stati Uniti, la terza fase dei test condotti da AstraZeneca sul vaccino anti-covid AZD1222 ha dimostrato un’efficacia del siero del 79% nel prevenire il Covid-19 e del 100% nel prevenire l’evoluzione più severa della malattia e l’ospedalizzazione. L’analisi clinica “condotta per valutare l’efficacia e la sicurezza del siero”, fa sapere l’azienda, “ha coinvolto 32.449 partecipanti, registrando 141 casi sintomatici di Covid-19”. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Negli Stati Uniti, la terza fase dei test condotti da AstraZeneca sul vaccino anti-covid AZD1222 ha dimostrato un’efficacia del siero del 79% nel prevenire il Covid-19 e del 100% nel prevenire l’evoluzione più severa della malattia e l’ospedalizzazione. L’analisi clinica “condotta per valutare l’efficacia e la sicurezza del siero”, fa sapere l’azienda, “ha coinvolto 32.449 partecipanti, registrando 141 casi sintomatici di Covid-19”.

