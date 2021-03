Striscia la notizia, Vladimir Luxuria risponde allo scivolone del tg satirico: ‘Non sono nata donna ma…’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Striscia la notizia è finita nella bufera per il serivizo di Rajae Bezzaz che è tornata a parlare di tampon tax, ovvero l’iva al 22% sugli assorbenti femminili che figurano, quindi, come bene di lusso. Avendo trovato una certa omertà tra le donne del mondo dello spettacolo, l’inviata del tg satirico ha voluto comunque indagare sull’argomento “per approssimazione” coinvolgendo cioè Vladimir Luxuria. Striscia la notizia attaccata da Luxuria dopo il servizio di Rajae Bezzaz “Tra le donne dello spettacolo abbiamo riscontrato un certo imbarazzo a parlare di assorbenti. Tant’è che abbiamo cercato di arrivarci per approssimazione” ha detto la giornalista di Striscia, mandando su tutte le furie il popolo del web e la ... Leggi su funweek (Di lunedì 22 marzo 2021)laè finita nella bufera per il serivizo di Rajae Bezzaz che è tora parlare di tampon tax, ovvero l’iva al 22% sugli assorbenti femminili che figurano, quindi, come bene di lusso. Avendo trovato una certa omertà tra le donne del mondo dello spettacolo, l’inviata del tgha voluto comunque indagare sull’argomento “per approssimazione” coinvolgendo cioèlaattaccata dadopo il servizio di Rajae Bezzaz “Tra le donne dello spettacolo abbiamo riscontrato un certo imbarazzo a parlare di assorbenti. Tant’è che abbiamo cercato di arrivarci per approssimazione” ha detto la giornalista di, mandando su tutte le furie il popolo del web e la ...

Advertising

senborgonzoni : ??Lotta allo spaccio di droga: Brumotti di Striscia la notizia accolto a sassate alle ex Reggiane. - ritwittalo : Storia di come Striscia la notizia ha portato i deepfake in Italia - IAmNobody2You : Storia di come Striscia la notizia ha portato i deepfake in Italia - afnewsinfo : Storia di come Striscia la notizia ha portato i deepfake in Italia - RobyGiotto : @1f6eed3c8c1c4e4 Pur di essere in TV farebbe anche la velina a Striscia la notizia -