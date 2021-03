Storici: addio a Jonathan Steinberg, rivelò che Ciano agì per salvare ebrei da persecuzioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Londra, 22 mar. – (Adnkronos) – Lo storico statunitense Jonathan Steinberg, specialista delle vicende belliche della Germania nazista e dell’Italia fascista, è morto a Cambridge all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata a funerali avvenuti dal quotidiano londinese “The Guardian”. Era nato in una famiglia ebrea a New York l’8 marzo 1934. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Londra, 22 mar. – (Adnkronos) – Lo storico statunitense, specialista delle vicende belliche della Germania nazista e dell’Italia fascista, è morto a Cambridge all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata a funerali avvenuti dal quotidiano londinese “The Guardian”. Era nato in una famiglia ebrea a New York l’8 marzo 1934. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

