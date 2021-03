Stipendio marzo, per alcuni insegnanti e ATA il premio bonus 100 euro per aver lavorato in presenza a marzo 2020 (Di lunedì 22 marzo 2021) Stipendio marzo 2021: alcuni insegnanti e ATA hanno trovato nel cedolino già consultabile nell'area riservata del portale NoiPA la dicitura ART63 DL 18/2020. Di cosa si tratta, a chi e quanto spetta, potrà arrivare nei prossimi cedolini. Si tratta di un premio per il lavoro svolto in presenza nel mese di marzo 2020, primo mese dell'emergenza sanitaria Covid 19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021)2021:e ATA hanno trovato nel cedolino già consultabile nell'area riservata del portale NoiPA la dicitura ART63 DL 18/. Di cosa si tratta, a chi e quanto spetta, potrà arrivare nei prossimi cedolini. Si tratta di unper il lavoro svolto innel mese di, primo mese dell'emergenza sanitaria Covid 19. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Stipendio marzo, per alcuni insegnanti e ATA il premio bonus 100 euro per aver lavorato in presenza a marzo 2020 - MarcoKappa11 : DEVE GIRARE METÀ DELLO STIPENDIO DI MARZO A TOMORI, MONUMENTALE - Alliandre : @GanzoSwan 'Che hai uno stipendio eccetera' detto ora fa un po' il paio con quella che a una mia amica rianimatrice… - a_alfy67 : RT @cisl_fplazio: ?#Ospedale @bambinogesu. Dopo lunga attesa, la battaglia per premiare #impegno e #professionalità di #lavoratori in trinc… - rsacislfpsantal : RT @cisl_fplazio: ?#Ospedale @bambinogesu. Dopo lunga attesa, la battaglia per premiare #impegno e #professionalità di #lavoratori in trinc… -