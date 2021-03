Stella del Carmen Banderas | il debutto da modella della figlia d’arte

Leggi su vanityfair

Considerando la sua riservatezza, fa quasi strano vederla così disinvolta davanti all'obiettivo di una macchina fotografica. Eppure, Stella del Carmen Banderas sembra essere perfettamente a suo agio in quello che è il suo debutto ufficiale come modella per uno semisconosciuto brand messicano di moda sostenibile. La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith ha posato a Los Angeles senza trucco né filtri per il fotografo Joaquín Castillo, indossando diversi capi di 101%, marchio con sede a Città del Messico che realizza abiti on demand sfruttando una tecnologia antibatterica e il tessuto Econyl.