Stefano De Martino | la mossa della ex Emma Marrone sorprende tutti | “Hey | ma voi due…”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un grande cantautore romano sintetizzava il concettocircolarità dei sentimenti amorosi in pochi, celeberrimi versi che, a loro volta, in questo caso specifico potrebbero sintetizzare la storia d’amore traDeed. I due personaggi del mondo dello spettacolo hanno dato modo di credere, via social, alla possibilità di un loro riavvicinamento. “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi, e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nella sua Amici mai. Sembra che questo tipo di casistica universale possa essere dunque attribuita alla relazione tra la cantantee il ballerinoDe. I due, conosciuti durante la nona edizione del talent show di Amici, per il quale ...