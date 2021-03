Stasera in tv, oggi 22 marzo 2021: Makari e L'Isola dei Famosi (Di lunedì 22 marzo 2021) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 22 marzo 2021 offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e reality show. Cosa guardare Stasera in tv? Ecco la programmazione completa. Stasera in tv 22 marzo 2021 La programmazione serale di lunedì 22 marzo 2021 è ampia. Dalla terza puntata della miniserie Makari in onda su Rai1 alle 21:25 alla nuova stagione de L'Isola dei Famosi su Canale 5 alle 21:20 con al timone Ilary Blasi. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma comune degni di nota, come A spasso con Daisy su Cielo alle 21:15 oppure Lettere d'amore su Paramount Channel alle 21:10. Cosa c'è Stasera in tv? Stasera ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 marzo 2021) I palinsesti televisivi dilunedì 22offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e reality show. Cosa guardarein tv? Ecco la programmazione completa.in tv 22La programmazione serale di lunedì 22è ampia. Dalla terza puntata della miniseriein onda su Rai1 alle 21:25 alla nuova stagione de L'deisu Canale 5 alle 21:20 con al timone Ilary Blasi. I palinsesti televisivi prevedono anche film datati ma comune degni di nota, come A spasso con Daisy su Cielo alle 21:15 oppure Lettere d'amore su Paramount Channel alle 21:10. Cosa c'èin tv?...

FBiasin : Oggi ha visto un esordiente in panchina e stasera si ritrova #Capello e #Allegri in tv: se il tifoso della #Juve va… - _unsaidemily : RT @v4l3ria00: Oggi vivo per due cose: •L'outfit di Tommaso stasera •Chiara Ferragni che potrebbe partire #tzvip - Bella01994217 : @SonoTdk Permettimi. Volere solo tua amicizia. So che hai un cuore nobile e mi perdonerai. Mi sbloccherai? Ti ho sb… - v4l3ria00 : Oggi vivo per due cose: •L'outfit di Tommaso stasera •Chiara Ferragni che potrebbe partire #tzvip - piccolaprelemi : RT @Mainagi56340814: E comunque oggi l’unico hashtag degno ed accettabile che lanceremo sarà quello di stasera per la nostra FARIBONA NAZIO… -