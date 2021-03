Stampa brochure | i servizi di Sprint24 per le aziende

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Roma, 22 marzo 2021) - Lesono strumenti indispensabili per il marketing aziendale, per presentare in modo ottimale la propria impresa e mostrare ai clienti prodotti ein maniera professionale. Questi supporti devono essere curati in ogni dettaglio, affinché possano garantire un effetto adeguato alle proprie esigenze aziendali.mette a disposizione delleuno dedicato didie riviste, con rilegatura a punto metallico per assicurare un risultato di altissima qualità adatto al contesto professionale. In questo modo si possono crearepersonalizzate fino a 64 pagine, aggiungendo anche dettagli lucidi o la plastificazione. Come funziona ilo di ...