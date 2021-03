Sport | Vezzali | ' protocollo con Miur per potenziare impiantistica scolastica'

Advertising

matteosalvinimi : Con il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, a lei l’augurio di buon lavoro: il settore soffre e ha voglia… - ansa_marche : Vezzali, 'Recovery plan? Per sport serve cifra più equa' - TV7Benevento : Sport: Vezzali, 'darò linee guida chiare a Sport e Salute'... - TV7Benevento : Sport: Vezzali, 'Recovery Plan? Ci vuole più equa distribuzione risorse'... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT - Vezzali: 'Recovery plan? Per lo sport serve una cifra più equa' -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Vezzali

Lo dice la sottosegretaria alloValentinanel corso dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e ...Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha avuto modo di parlarne nei giorni scorsi col neo sottosegretario allo, Valentina. 'Noi riteniamo che non aver voluto forzare o creare alcuna ...Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "E' mio preciso interesse avviare con urgenza un'interlocuzione con il Miur per fare un protocollo d'intesa per il censimento dell'impiantistica scolastica sportiva al fi ..."I 700 milioni dal Recovery Plan non sono sufficienti per il mondo dello sport? L'individuazione di questa cifra risponde a soddisfare le esigenze minime. (ANSA) ...