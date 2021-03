Sport: Vezzali, ‘impiantistica carente sia per le società che per le scuole’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Sono ben consapevole che l’impiantistica Sportiva in Italia è carente sotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda quella gestita dalle società, ma anche per l’ impiantistica nell’ambito delle scuole”. Lo dice la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. “Serve rigenerazione e nuova impiantistica. Il valore medio di investimento è di 7 milioni di euro per ciascun intervento”, aggiunge la 6 volte campionessa olimpica di fioretto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Sono ben consapevole che l’impiantisticaiva in Italia èsotto tutti i punti di vista, per quanto riguarda quella gestita dalle, ma anche per l’ impiantistica nell’ambito delle scuole”. Lo dice la sottosegretaria alloValentinanel corso dell’audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. “Serve rigenerazione e nuova impiantistica. Il valore medio di investimento è di 7 milioni di euro per ciascun intervento”, aggiunge la 6 volte campionessa olimpica di fioretto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

