Sport: Spadafora a Vezzali, 'risolvere problema Sport e Salute' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Con il decreto sull'autonomia abbiamo risolto il problema del Coni ma non abbiamo ancora superato il problema di Sport e Salute. Abbiamo di fatto solo cambiato nome a una società, come se prima producesse macchine e ora uova di pasqua. Mi auguro che quando tornerà in aula lei potrà parlarci anche dell'evoluzione di Sport e Salute". Così l'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, si rivolge alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali in occasione dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Con il decreto sull'autonomia abbiamo risolto ildel Coni ma non abbiamo ancora superato ildi. Abbiamo di fatto solo cambiato nome a una società, come se prima producesse macchine e ora uova di pasqua. Mi auguro che quando tornerà in aula lei potrà parlarci anche dell'evoluzione di". Così l'ex ministro delloVincenzo, si rivolge alla sottosegretaria alloValentinain occasione dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ultime Notizie dalla rete : Sport Spadafora Restituito alla fruizione pubblica l'ultimo tratto di Corso Mazzini ... è stato affidato all'Assessore Matilde Spadafora Lanzino. 'Le città che investono nella ... città europea dello Sport 2020. Una città esemplare sempre ai primi posti in Italia negli ultimi anni, in ...

Bocce/ Raffa serie A2, in parità il derbt Città di Rende - Catanzarese Questa è la legge dello sport, non si può sempre vincere! - commenta il coach di Rende Gianluca ... (1° set Veloce) " Spadafora D. " Buffa vs Perricelli " Valentino (1° set La Face) " Bianco 5 - 8, 8 - ...

Sport: Spadafora a Vezzali, 'risolvere problema Sport e Salute' Metro Bonus Collaboratori Sportivi 2021, ecco tutto quello che c’è da sapere tra cifre e scadenze ... gli ormai famosi bonus per i collaboratori sportivi introdotti dal Governo Conte e dall’ex Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. I soggetti che hanno già usufruito della misura nel 2020 non ...

Non esiste solo il calcio Ogni anno il Coni distribuisce a ciascuna Federazione dei fondi da destinare alla propria attività. Nel 2018 e nel 2019 sono stati stanziati 145,88 milioni di euro per le varie Federazioni. Il calcio ...

