Sport: Spadafora a Vezzali, 'risolvere problema Sport e Salute' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – "Con il decreto sull'autonomia abbiamo risolto il problema del Coni ma non abbiamo ancora superato il problema di Sport e Salute. Abbiamo di fatto solo cambiato nome a una società, come se prima producesse macchine e ora uova di pasqua. Mi auguro che quando tornerà in aula lei potrà parlarci anche dell'evoluzione di Sport e Salute". Così l'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, si rivolge alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali in occasione dell'audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato, sui contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

