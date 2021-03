Sport sotto choc: la campionessa è morta colpita da un fulmine (Di lunedì 22 marzo 2021) Tragedia nel mondo del surf che piange la scomparsa della 22enne surfista Katherine Diaz, deceduta dopo essere stata colpita da un fulmine. La tragedia si è consumata in El Salvador, mentre la ragazza stava uscendo dall'acqua, a fine allenamento, proprio per evitare di imbattersi in un temporale. La nazionale salvadoregna era una promessa di questa disciplina e quando è stata colpita improvvisamente da una saetta, si stava allenando nelle acque vicino a casa. La tragedia è avvenuta mentre la Díaz si stava allenando sulla spiaggia di El Tunco, sulla costa salvadoregna bagnata dal Pacifico, nel dipartimento di La Libertad. Alla notizia della tragedia, subito sono arrivati i primi messaggi di lutto e cordoglio da parte di tutto il movimento Sportivo di El Salvador: "Siamo molto rattristati da questa tragedia", ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 marzo 2021) Tragedia nel mondo del surf che piange la scomparsa della 22enne surfista Katherine Diaz, deceduta dopo essere statada un. La tragedia si è consumata in El Salvador, mentre la ragazza stava uscendo dall'acqua, a fine allenamento, proprio per evitare di imbattersi in un temporale. La nazionale salvadoregna era una promessa di questa disciplina e quando è stataimprovvisamente da una saetta, si stava allenando nelle acque vicino a casa. La tragedia è avvenuta mentre la Díaz si stava allenando sulla spiaggia di El Tunco, sulla costa salvadoregna bagnata dal Pacifico, nel dipartimento di La Libertad. Alla notizia della tragedia, subito sono arrivati i primi messaggi di lutto e cordoglio da parte di tutto il movimentoivo di El Salvador: "Siamo molto rattristati da questa tragedia", ha ...

Advertising

SkySport : Ibrahimovic dopo Fiorentina-Milan: 'Rinnovo? È tutto sotto controllo, non c’è fretta' - repubblica : Volley, atlete in campo col pallone sotto la maglia per Lara Lugli: 'La maternità è un diritto' - fanpage : Il gesto di solidarietà per #LaraLugli: 'La maternità è un diritto' - Giordan0Bruno : #Napoli lungomare sotto assedio di una 40ina tra volanti e camionette della polizia, più che una guerra al virus, c… - sportli26181512 : Mercato NBA, Kevin Durant ancora fuori: a Brooklyn arriva Alize Johnson per 10 giorni: Il n°7 di Brooklyn continua… -