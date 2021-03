Sport | presidenti società lucane a Bardi | “Senza sostegni sarà Caporetto”

(Di lunedì 22 marzo 2021) POTENZA – I presidenti delle società sportive lucane Salvatore Caiata, Rocco Auletta, Nicola Carlomagno, Roberto Urgesi e Rocco Luigi Sassone hanno inviato una lettera al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per chiedere un “sostegno alle maggiori compagini sportive lucane”, riconoscendo allo sport lucano “un importante strumento di sviluppo sociale e promozione territoriale”. Per i presidenti la prossima stagione sportiva, “in assenza di un concreto sostegno, potrebbe rappresentare la Caporetto per lo sport lucano”. Sottolineando che entro il prossimo mese di maggio ognuno dovrà decidere sul futuro della compagine sportiva che rappresenta, i presidenti chiedono “provvedimenti adeguati e concreti” prima che i prossimi mesi “rappresentino il termine di un avvincente e blasonato percorso sportivo”.

"Il grido di allarme lanciato dallo sport 'professionistico' lucano va colto con la massima attenzione". Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva