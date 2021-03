Sport Mediaset: “il derby e il Napoli decideranno il futuro di Pirlo alla Juventus” (Di lunedì 22 marzo 2021) La sconfitta interna col Benevento ha messo a rischio la qualificazione in Champions della Juventus. Sarebbe un’esclusione clamorosa che accrescerebbe le difficoltà finanziarie – peraltro già rilevanti – del club. Sport Mediaset scrive che il futuro di Pirlo è a rischio. Non lo sarebbe nell’immediato, anche se è tutto da stabilire. Scrive Mediaset che a questo punto non si esclude che i bilanci in casa Juve possano essere fatti in anticipo. Ora la sosta per le Nazionali, poi il derby contro un Torino a caccia di punti salvezza e un Napoli in piena corsa Champions. Due sfide cruciali per il futuro di Pirlo e della Juve. Sottolinea l’amarezza di Agnelli per la prova contro il Benevento. L’erroraccio di Arthur non è il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) La sconfitta interna col Benevento ha messo a rischio la qualificazione in Champions della. Sarebbe un’esclusione clamorosa che accrescerebbe le difficoltà finanziarie – peraltro già rilevanti – del club.scrive che ildiè a rischio. Non lo sarebbe nell’immediato, anche se è tutto da stabilire. Scriveche a questo punto non si esclude che i bilanci in casa Juve possano essere fatti in anticipo. Ora la sosta per le Nazionali, poi ilcontro un Torino a caccia di punti salvezza e unin piena corsa Champions. Due sfide cruciali per ildie della Juve. Sottolinea l’amarezza di Agnelli per la prova contro il Benevento. L’erroraccio di Arthur non è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Mediaset Juventus, la Curva Sud non ci sta: 'State umiliando la maglia' La sconfitta interna contro il Benevento scatena la protesta dei tifosi della Juventus , in particolare la Curva Sud 1897 si fa sentire su Instagram con un post molto chiaro: 'Basta, state umiliando ...

