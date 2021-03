**Sport: Malagò, 'il sistema è al collasso per la pandemia di covid'** (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Il sistema è al collasso, la crisi, la pandemia, stanno trascinando tutto e tutti in problemi di carattere finanziario oltre che sociale e sportivo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a Radio Anch'Io Lo Sport sui problemi della pandemia. "Se con decreto ristori si sta dando una mano agli atleti e lavoratori lo stesso non c'è nei confronti delle società che hanno dei problemi enormi. Si rischia di aver salvaguardato il lavoratore ma non il datore di lavoro. Succede che siamo finiti in una tempesta perfetta in cui c'è pandemia e crisi economica", ha aggiunto Malagò. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Ilè al, la crisi, la, stanno trascinando tutto e tutti in problemi di carattere finanziario oltre che sociale e sportivo". Lo ha detto il presidente del Coni Giovannia Radio Anch'Io Lo Sport sui problemi della. "Se con decreto ristori si sta dando una mano agli atleti e lavoratori lo stesso non c'è nei confronti delle società che hanno dei problemi enormi. Si rischia di aver salvaguardato il lavoratore ma non il datore di lavoro. Succede che siamo finiti in una tempesta perfetta in cui c'èe crisi economica", ha aggiunto

Advertising

ItaSportPress : Malagò: 'Olimpiadi senza pubblico straniero una sofferenza. Vaccinare gli atleti? I nostri competitors lo stanno gi… - TV7Benevento : **Sport: Malagò, 'il sistema è al collasso per la pandemia di covid'**... - Canangel18 : RT @VanityFairIt: Le donne italiane del rugby scendono in campo - VanityFairIt : Le donne italiane del rugby scendono in campo - Barking10942961 : Il mondo dello sport sempre più preoccupato. Si parla solo di elezioni CONI o di diritti TV. Ristori? Progetti per… -

Ultime Notizie dalla rete : **Sport Malagò Coni e Libera insieme per ricordare le vittime delle mafie ...vestono nel week end sportivo del 19 - 21 marzo una maglia simbolica con la scritta "Lo sport non ... Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha sottolineato il significato dell'adesione da parte dell'...

Cattozzi: "chiediamo rispetto per le nostre associazioni sportive" Tutti gli enti di promozione sportiva a livello nazionale hanno 'protestato' con il Presidente del Coni Giovanni Malagò e con il Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Chiariamoci bene. La ...

...vestono nel week end sportivo del 19 - 21 marzo una maglia simbolica con la scritta "Lonon ... Il Presidente del CONI, Giovanni, ha sottolineato il significato dell'adesione da parte dell'...Tutti gli enti di promozione sportiva a livello nazionale hanno 'protestato' con il Presidente del Coni Giovannie con il Sottosegretario alloValentina Vezzali. Chiariamoci bene. La ...