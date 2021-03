Sport, 22 Marzo: ecco gli appuntamenti sportivi da non perdere e le dirette (Di lunedì 22 marzo 2021) Anche oggi 22 Marzo sarà una giornata densa di Sport assolutamente da non perdere. Si comincia con i mondiali Junior di Snowboard e di Sci freestyle, per poi passare il testimone al Ciclismo con il Giro di Catalogna. Nel pomeriggio spazio al Tennis con il primo turno di qualificazione degli ATP Masters 1000 Miami, mentre alle 17 va in scena il Basket con l’Euorocup. Più tardi la serie A1 femminile sempre di basket e infine giornata che si chiude con Hockey su ghiaccio e il posticipo di Serie C. Sport, il programma del 22 Marzo Ore 10.35 – Snowboard: Mondiali junior, qualificazioni halfpipe femminile – ?????????? ?????? (youtube) Ore 11.50 – Sci freestyle: Mondiali junior, turni preliminari dual moguls maschile e femminile – ?????????? ?????? (youtube) Ore 12.35 – Ciclismo: Giro di Catalogna, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Anche oggi 22sarà una giornata densa diassolutamente da non. Si comincia con i mondiali Junior di Snowboard e di Sci freestyle, per poi passare il testimone al Ciclismo con il Giro di Catalogna. Nel pomeriggio spazio al Tennis con il primo turno di qualificazione degli ATP Masters 1000 Miami, mentre alle 17 va in scena il Basket con l’Euorocup. Più tardi la serie A1 femminile sempre di basket e infine giornata che si chiude con Hockey su ghiaccio e il posticipo di Serie C., il programma del 22Ore 10.35 – Snowboard: Mondiali junior, qualificazioni halfpipe femminile – ?????????? ?????? (youtube) Ore 11.50 – Sci freestyle: Mondiali junior, turni preliminari dual moguls maschile e femminile – ?????????? ?????? (youtube) Ore 12.35 – Ciclismo: Giro di Catalogna, ...

