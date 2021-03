Speranza: il ministro spiega come sarà l’estate degli italiani e lo stato della campagna vaccinale per il Covid (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato ospite nelle scorse ore del famoso programma Rai Domenica In. Lo show di Mara Venier dedica sempre una prima parte alla lotta al Covid-19 e questa volta ad analizzare l’andamento della curva dei contagi c’era proprio il ministro della Salute del governo Draghi. Speranza e il Covid: come saranno i prossimi mesi Quella che ci troviamo di fronte adesso è una Italia a colori che vivrà la seconda Pasqua di seguito in zona rossa: “È stato un anno difficilissimo per tutti, per tutti i nostri concittadini, è stata durissima. Vediamo che oggi abbiamo nuovi strumenti, dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia“, ha detto il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 marzo 2021) IlSalute, Roberto, èospite nelle scorse ore del famoso programma Rai Domenica In. Lo show di Mara Venier dedica sempre una prima parte alla lotta al-19 e questa volta ad analizzare l’andamentocurva dei contagi c’era proprio ilSalute del governo Draghi.e ilsaranno i prossimi mesi Quella che ci troviamo di fronte adesso è una Italia a colori che vivrà la seconda Pasqua di seguito in zona rossa: “Èun anno difficilissimo per tutti, per tutti i nostri concittadini, è stata durissima. Vediamo che oggi abbiamo nuovi strumenti, dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia“, ha detto il ...

