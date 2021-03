Soul – il film d’animazione Pixar vincitore ai Golden Globes ed in odore di Oscar (Di lunedì 22 marzo 2021) Soul costituisce l’ultima strabiliante opera cinematografica Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures. Il film ha vinto il Golden Globe 2021 come miglior film d’animazione. Il regista Pete Docter, già trionfatore agli Oscar ed ai Golden Globes con i film Up e Inside-out, affronta, ancora una volta, temi intimisti scavando nella psiche umana, ponendo nello spettatore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Soul non arriverà al cinema ma su Disney+ a dicembre Nuovo trailer di Soul, film d’animazione in arrivo a Natale su Disney+ Ma ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 22 marzo 2021)costituisce l’ultima strabiliante opera cinematograficaAnimation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures. Ilha vinto ilGlobe 2021 come miglior. Il regista Pete Docter, già trionfatore aglied aicon iUp e Inside-out, affronta, ancora una volta, temi intimisti scavando nella psiche umana, ponendo nello spettatore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::non arriverà al cinema ma su Disney+ a dicembre Nuovo trailer diin arrivo a Natale su Disney+ Ma ...

