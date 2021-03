Sottosegretario Costa | “Ritorno del pubblico negli stadi? Sì | con vaccini e tamponi”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ilalla salute Andreaha commentato a Radio Kiss Kiss la possibilità di vedere ila breve con l’avanzare della campagna vaccinale: “Ildel? In questo momento la priorità è correre sul piano vaccinale. Ciò vorrebbe dire tornare alla vita normale, e dunque poter tornare dentro gli, gli impianti e le palestre. Bisognerà condividere un metodo per l’ingresso nelloo:, prima dell’ingresso. Si può ipotizzare diverse soluzioni. Vedremo, l’importante è che sia un progetto condiviso”. SportFace.

