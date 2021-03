Sondaggi politici | Lega cala e Pd cresce con Letta segretario

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il partito di Salvini sempre in testa, il Partito Democratico guadagna l'1,6% Lascende ma rimane primo partito, il Pdcon Enrico. Ilo Swg per il Tg La7 delinea un quadro modificato dal cambio al vertice del Partito Democratico. Ladi Matteo Salvini cede lo 0,9% scendendo dal 24,2 al 23,3%. Il Pd, dopo l'elezione dia nuovo ...

Advertising

pfmajorino : I sondaggi sul 'gradimento' dei politici lasciano sempre il tempo che trovano. Ma è impressionante, e nel disastro… - carmelomusicsax : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: gli elettori M5s vogliono Conte leader e l'alleanza con il Pd - giap87625642 : RT @Adnkronos: #Sondaggi politici, #Lega cala e #Pd cresce con #LettaSegretario - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: gli elettori M5s vogliono Conte leader e l'alleanza con il Pd - pennililla : RT @Adnkronos: #Sondaggi politici, #Lega cala e #Pd cresce con #LettaSegretario -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Secondo alcuni recentiriportati anche dalla stampa internazionale, l'AKP sarebbe ai ... Gli attacchie giudiziari contro l'opposizione curda, inoltre, coincidono con il rinnovato ...Il partito di Salvini sempre in testa, il Partito Democratico guadagna l'1,6% La Lega scende ma rimane primo partito, il Pd cresce con Enrico Letta. Il sondaggio Swg per il Tg La7 delinea un quadro ...Il primo effetto dell’elezione di Enrico Letta alla segreteria del Pd è nei sondaggi: stando all’ultima rilevazione di Swg per La7, i dem guadagnano l’1,6% in una settimana e salgono al 19%. La Lega, ...Nel dicembre 2020, dopo nemmeno un anno dalla formazione, il governo Netanyahu V è caduto sulla finanziaria: ciò ha condotto a elezioni anticipate che si terranno martedì 23 marzo. Ma ormai l’instabil ...