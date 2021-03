Sondaggi, con Letta segretario il Pd recupera l’1,6% e va a 4 punti dalla Lega. +Europa crolla (-0,8%) dopo l’addio di Bonino. M5s al 17,5% (Di martedì 23 marzo 2021) Il primo effetto dell’elezione di Enrico Letta alla segreteria del Pd è nei Sondaggi: stando all’ultima rilevazione di Swg per La7, i dem guadagnano l’1,6% in una settimana e salgono al 19%. La Lega, che a sua volta perde lo 0,9%, resta primo partito ma è a soli 4 punti di distacco dal Pd. In terza posizione si consolida il Movimento 5 stelle (+0,5%), che 7 giorni fa era appaiato al 17% insieme a Fratelli d’Italia. In lieve crescita anche Forza Italia, ora al 6,7%, e Azione di Carlo Calenda, stimata al 3,4% (+0,2%). Secondo le intenzioni di voto rilevate dall’istituto di Sondaggi, quindi, gli elettori sembrano premiare la scelta dell’Assemblea dem di nominare al vertice del Nazareno l’ex premier, defenestrato nel 2014 dall’allora segretario Matteo Renzi e tornato nel campo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Il primo effetto dell’elezione di Enricoalla segreteria del Pd è nei: stando all’ultima rilevazione di Swg per La7, i dem guadagnano l’1,6% in una settimana e salgono al 19%. La, che a sua volta perde lo 0,9%, resta primo partito ma è a soli 4di distacco dal Pd. In terza posizione si consolida il Movimento 5 stelle (+0,5%), che 7 giorni fa era appaiato al 17% insieme a Fratelli d’Italia. In lieve crescita anche Forza Italia, ora al 6,7%, e Azione di Carlo Calenda, stimata al 3,4% (+0,2%). Secondo le intenzioni di voto rilevate dall’istituto di, quindi, gli elettori sembrano premiare la scelta dell’Assemblea dem di nominare al vertice del Nazareno l’ex premier, defenestrato nel 2014 dall’alloraMatteo Renzi e tornato nel campo della ...

