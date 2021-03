Sollevamento pesi | Sebastiano Corbu | “Buone risposte verso Tokyo I giovani fanno ben sperare”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nuovo appuntamento con Strenght2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dei. Ospiti in trasmissione, il Presidente e il CT della Federazione Italianastica, Antonio Urso e, intervenuti per commentare i Campionati italiani assoluti di Roma, svolti il 13 e il 14 marzo 2021, e per analizzare il panorama attuale. “Abbiamo avuto la fortuna di stabilire la giusta data – commenta Urso – perchè dal 15 si è entrati in zona rossa. Nonostante questo il protocollo di gara è cambiato, e tutti i ragazzi, le ragazze, i tecnici e i dirigenti lo hanno compreso perfettamente e seguito. Inoltre, è complicato gareggiare senza pubblico. Ma la Federazione ha preso in mano la calendarizzazione sino a giugno: questo vuol dire che tutte le gare fino a giugno sono un’ottima ...