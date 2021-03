“Sogno Azzurro”, presentata la miniserie sull’Italia in vista di Euro2020 (Di lunedì 22 marzo 2021) A Coverciano è stata presentata la miniserie targata RAI “Sogno Azzurro” che ripercorre il percorso dell’Italia verso Euro2020 A Coverciano è stata presentata la miniserie targata RAI “Sogno Azzurro“, che ripercorre il percorso dell’Italia verso Euro2020. Un lungo cammino che parte dal punto più basso dell’Italia calcistica (Italia-Svezia del 2017) fino ad arrivare all qualificazione ad Euro2020. La miniserie andrà in onda sulla RAI dal 7 al 10 giugno. #SognoAzzurro ? ? A #Coverciano inizia la conferenza stampa di presentazione della miniserie #RAI che in 4 puntate racconta il percorso degli #Azzurri verso #Euro2020 ? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) A Coverciano è statalatargata RAI “” che ripercorre il percorso dell’Italia versoA Coverciano è statalatargata RAI ““, che ripercorre il percorso dell’Italia verso. Un lungo cammino che parte dal punto più basso dell’Italia calcistica (Italia-Svezia del 2017) fino ad arrivare all qualificazione ad. Laandrà in onda sulla RAI dal 7 al 10 giugno. #? ? A #Coverciano inizia la conferenza stampa di presentazione della#RAI che in 4 puntate racconta il percorso degli #Azzurri verso #? ...

Advertising

SaraMeini : RT @TgrRaiToscana: A #Coverciano, la presentazione della miniserie “Sogno Azzurro”, in onda dal 7 al 10 giugno su @RaiUno. Alla presenza de… - TgrRaiToscana : A #Coverciano, la presentazione della miniserie “Sogno Azzurro”, in onda dal 7 al 10 giugno su @RaiUno. Alla presen… - IMsurfing2u : RT @RitaCobix: @Biagio960 @aleph54 @sergey_silkin @huskorkut @MarieFrettoloso @peac4love @mhall55nine @LPieceofart @famartinez2001 @cmont45… - Isabella00089 : RT @faber_samir: Era venuto da così lontano per giungere a questo prato azzurro e il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non… - Estreli77250512 : Edá:Ho detto si,ma Serkan no ne venuto..allora la nostra storia finisce così...Eccolo è arrivato sta urlando il mio… -