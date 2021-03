Snam | intesa con Mubadala per sviluppo idrogeno negli Emirati Arabi Uniti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –Investment Company () hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di collaborare su iniziative congiunte di investimento esull’. In base a questo accordo – – si legge in una nota – le due aziende realizzeranno attività di valutazione, compresi studi tecnici e di fattibilità economica, di potenziali progetti e soluzioni finalizzati a promuovere lodell’e altrove, a livello globale. Il Memorandum è stato siglato oggi ad Abu Dhabi da Marco Alverà, amministratore delegato di, e da Musabbeh Al Kaabi, amministratore delegato di. ...