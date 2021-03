Snam e Saipem nel Golfo | Eni in Libia L’Italia muove la geoeconomia

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 marzo 2021)è attiva nelPersico, ambito geopolitico in cui il Mediterraneo si allarga e dove Romae incrocia dinamiche che vanno dalla presenza militare (in Iraq per esempio, o in Libano) al profondo ruolo diplomatico fino al mondo del business. In questi giorni la sintesi arriva da un doppio accordo raggiunto da due dei colossi energetici italiani,, rispettivamente negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar., uno dei principali operatori di infrastrutture energetiche al mondo, e l’emiratina Mubadala Investment Company (Mubadala) hanno firmato oggi, lunedì 22 marzo, un memorandum d’intesa (MoU) con l’obiettivo di collaborare su iniziative congiunte di investimento e sviluppo sull’idrogeno. L’azienda italiana è stata la prima in Europa sperimentare l’immissione di ...