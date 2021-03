Smart working e Dad, ecco quanto 'costa' all'ambiente (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Dallo Smart working alla Dad, dalla tv in streaming ai social: la rete è sovraccarica di utenti. Tra coprifuochi e lockdown, la pandemia in questo ultimo anno ha spinto massicciamente l'utilizzo della rete per seguire lezioni a scuola o università, organizzare lunghe riunioni, vedere film, ascoltare musica. Senza contare l'uso eccessivo dei social dove si comunica, si inviano foto, si caricano video. Ma tutto questo ha un costo anche per l'ambiente. Ebbene, se internet fosse una nazione, sarebbe il quarto Paese più inquinante dopo Cina, India e Stati Uniti, sostengono indagini recenti. A fare un bilancio dell'impronta ambientale del nostro essere sempre più digitali è Seeweb, Cloud Computing Provider italiano. La produzione di energia elettrica, spiega all'Adnkronos, Chiara Grande, marketing Seeweb, “emette Co2, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Dalloalla Dad, dalla tv in streaming ai social: la rete è sovraccarica di utenti. Tra coprifuochi e lockdown, la pandemia in questo ultimo anno ha spinto massicciamente l'utilizzo della rete per seguire lezioni a scuola o università, organizzare lunghe riunioni, vedere film, ascoltare musica. Senza contare l'uso eccessivo dei social dove si comunica, si inviano foto, si caricano video. Ma tutto questo ha un costo anche per l'. Ebbene, se internet fosse una nazione, sarebbe il quarto Paese più inquinante dopo Cina, India e Stati Uniti, sostengono indagini recenti. A fare un bilancio dell'impronta ambientale del nostro essere sempre più digitali è Seeweb, Cloud Computing Provider italiano. La produzione di energia elettrica, spiega all'Adnkronos, Chiara Grande, marketing Seeweb, “emette Co2, per ...

