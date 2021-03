Sky Rojo: la ‘nuova Casa di Carta’ è un bordello (Di lunedì 22 marzo 2021) Veronica Sanchez e Miguel Angel Silvestre - Sky Rojo Niente rapinatori ma prostitute. Meno scontri, più sesso. Un nuovo circolo di vizi che qui diventa vizioso. Ma nulla di realmente inedito. Se c’è una sensazione che accompagna gli spettatori di Sky Rojo, la nuova serie Netflix rilasciata lo scorso venerdì, è la quella di essere di fronte ad un enorme deja-vu. L’ultima creazione di Alex Pina, già autore de La Casa di Carta e White Lines, non brilla di certo per l’originalità ed è un ibrido tra un thriller e una soap trash. La vera protagonista della storia è la prostituta Coral (Veronica Sanchez), in fuga da uno stripclub di Tenerife insieme alle colleghe Wendy (Lali Esposito) e Gina (Yani Prado), dopo aver quasi ucciso il protettore Romeo (Asier Exteandia). La donna è la voce narrante del racconto che ha già vissuto in prima ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Veronica Sanchez e Miguel Angel Silvestre - SkyNiente rapinatori ma prostitute. Meno scontri, più sesso. Un nuovo circolo di vizi che qui diventa vizioso. Ma nulla di realmente inedito. Se c’è una sensazione che accompagna gli spettatori di Sky, la nuova serie Netflix rilasciata lo scorso venerdì, è la quella di essere di fronte ad un enorme deja-vu. L’ultima creazione di Alex Pina, già autore de Ladi Carta e White Lines, non brilla di certo per l’originalità ed è un ibrido tra un thriller e una soap trash. La vera protagonista della storia è la prostituta Coral (Veronica Sanchez), in fuga da uno stripclub di Tenerife insieme alle colleghe Wendy (Lali Esposito) e Gina (Yani Prado), dopo aver quasi ucciso il protettore Romeo (Asier Exteandia). La donna è la voce narrante del racconto che ha già vissuto in prima ...

NetflixIT : 5 validissimi motivi per guardare ?? SKY ROJO ?? questo weekend: 1?? Dai creatori de La casa di carta 2?? Adrenalin… - NetflixIT : Ci sono tanti motivi per guardare Sky Rojo. Ma li lasciamo dire a Lali Espósito e il suo show, che è meglio:… - NetflixIT : L’attesa è finita. Coral, Wendy e Gina vi aspettano per fuggire insieme: Sky Rojo è ora disponibile. - sevillaftlali2 : RT @PromotionItaly: PUBBLICITÀ DI SKY ROJO su YOUTUBE ITALIA ???? ?? YAAAAAS ?? Lali #ArtistaSocial #LatinAMAs - lalumatumbrl : RT @GQitalia: Se anche tu stai guardando la nuova serie di Netflix te lo sei sicuramente domandato #netflix #skyrojo #laliesposito @laliofi… -