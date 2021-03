Skincare: per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 il nuovo trend sono formule waterless (Di lunedì 22 marzo 2021) La Skincare del futuro? La waterless Beauty, ovvero senza acqua. Nella Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo 2021, la cosmesi si prepara al domani con formulazioni prive di acqua, nel rispetto del pianeta. È questa la nuova tendenza che giunge ovviamente dalla Corea e alla quale anche i primi brand occidentali iniziano ad adeguarsi. Cosmesi waterless: la tendenza formule senza acqua guarda le foto Skincare viso: da Seoul, i cosmetici ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladel futuro? LaBeauty, ovvero senza acqua. Nella, che si celebra il 22 marzo, la cosmesi si prepara al domani con formulazioni prive di acqua, nel rispetto del pianeta. È questa la nuova tendenza che giunge ovviamente dalla Corea e alla quale anche i primi brand occidentali iniziano ad adeguarsi. Cosmesi: la tendenzasenza acqua guarda le fotoviso: da Seoul, i cosmetici ...

Advertising

SimonBeauty2 : Pluripremiato dispositivo per la skincare by NuSkin Visita il mio store: - S7ILLWI7HJK : raga provate a fare la skincare accompagnata dalle lacrime provare per credere io l’ho appena fatta - notmynameyall : @Meries_ Io ho passato un weekend a studiare i componenti, gli effetti sulla pelle e le differenze tra prodotti che… - Rodricasimiana1 : Giulia è la miglior influencer perché non da solo consigli per makeup & skincare ma sopratutto perché cerca sempre… - asiwantyoutobee : fanculo alla mia ossessione per la skincare -