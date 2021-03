Skincare alla canapa: tanto efficace da creare dipendenza. (Di lunedì 22 marzo 2021) Non pensate che sia solo una moda, si tratta dell’ultimo ritrovato in fatto di cosmesi: la Skincare alla canapa! Parliamo di trattamenti efficaci e sicuri, anche se stupisce il fatto che siano ottenuti a partire dalla pianta di cannabis. Ma l’olio che si ottiene dalla sua spremitura ha conclamate proprietà anti-age, atossiche e prive di effetti collaterali. Risultato? Viso e corpo appariranno più compatti, lisci e nutriti! Una volta provato, non si torna indietro! Crea dipendenza, ma per gli effetti benefici che sprigiona, non per altri motivi! Ed ovviamente, è legale! Curiose? Iniziamo! Vediamo di capirci qualcosa in più: il CBD o cannabidiolo viene estratto dalle inflorescenze, mentre l’olio dalla spremitura dei semi di canapa. I micronutrienti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 marzo 2021) Non pensate che sia solo una moda, si tratta dell’ultimo ritrovato in fatto di cosmesi: la! Parliamo di trattamenti efficaci e sicuri, anche se stupisce il fatto che siano ottenuti a partire dpianta di cannabis. Ma l’olio che si ottiene dsua spremitura ha conclamate proprietà anti-age, atossiche e prive di effetti collaterali. Risultato? Viso e corpo appariranno più compatti, lisci e nutriti! Una volta provato, non si torna indietro! Crea, ma per gli effetti benefici che sprigiona, non per altri motivi! Ed ovviamente, è legale! Curiose? Iniziamo! Vediamo di capirci qualcosa in più: il CBD o cannabidiolo viene estratto dalle inflorescenze, mentre l’olio dspremitura dei semi di. I micronutrienti ...

