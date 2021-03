Simona Ventura sostituisce Benedetta Parodi nel nuovo programma culinario? I rumors

(Di lunedì 22 marzo 2021) Vediamo insieme la voce che sta circolando nelle ultimissime ore per quanto riguarda la sostituzione diconprenderà il posto diRossi a Senti chi mangia?Lei è una grandissima presentatrice televisiva, che in Italia è super seguita, stiamo parlando di. Ma nelle ultimissime ore si vocifera di una sua sostituzione all’ultimo minuto in undi cucina al posto della debuttante in Raie la prima volta in cucina Qualche giorno fa il portale sempre super informato TvBlog.it aveva parlato del debutto di...

Advertising

24Trends_Italia : 10. Italia Calcio - 10M+ 11. Asia Gianese - 10M+ 12. Dubai - 10M+ 13. Roberto Burioni - 10M+ 14. Nazionale - 5M+ 15… - Isoardifansclub : RT @Giuh_h: Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, Soleil Anastas… - basicbbic : RT @Giuh_h: Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, Soleil Anastas… - Giuh_h : Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, So… - venturi09336799 : RT @tvblogit: ?? ANTEPRIMA TVBLOG ?? ++++ Simona Ventura torna nel mezzogiorno della domenica su Rai2 con Pasticci in famiglia +++ @Simo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Vediamo insieme la voce che sta circolando nelle ultimissime ore per quanto riguarda la sostituzione di Benedetta Parodi con. Lei è una grandissima presentatrice televisiva, che in Italia è super seguita, stiamo parlando di. Ma nelle ultimissime ore si vocifera di una sua sostituzione all'...è pronta a tornare in tv alla conduzione di un programma! La famosissima conduttrice nata a Bentivoglio nel 1965 doveva scendere le scale del Teatro Ariston nella 71esima edizione del ...Simona Ventura torna in TV. L’indiscrezione dell’imminente ritorno della conduttrice sul piccolo schermo è stata svelata da TVBlog. Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico e i ...Simona Ventura è pronta a tornare in tv: ecco la magnifica novità in arrivo, l'indiscrezione è appena arrivata dall'esperto di gossip ...