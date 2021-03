Simona Ventura | nuova avventura per la conduttrice | fan in fermento

(Di lunedì 22 marzo 2021)torna in TV. L’indiscrezione dell’imminente ritorno dellasul piccolo schermo è stata svelata da TVBlog.è una delle conduttrici più amate dal pubblico e i suoi supporters saranno sicuramente felici del suo ritorno in TV. Si tratta di un nuovo programma che andrà in onda all’ora di pranzo di domenica sul piccolo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

24Trends_Italia : 10. Italia Calcio - 10M+ 11. Asia Gianese - 10M+ 12. Dubai - 10M+ 13. Roberto Burioni - 10M+ 14. Nazionale - 5M+ 15… - Isoardifansclub : RT @Giuh_h: Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, Soleil Anastas… - basicbbic : RT @Giuh_h: Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, Soleil Anastas… - Giuh_h : Elisa Isoardi è la sintesi perfetta tra Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alessia Mancini, Marina La Rosa, So… - venturi09336799 : RT @tvblogit: ?? ANTEPRIMA TVBLOG ?? ++++ Simona Ventura torna nel mezzogiorno della domenica su Rai2 con Pasticci in famiglia +++ @Simo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Non solo in prima serata, la nota conduttrice torna sul piccolo schermo con un nuovo programma legato alla cucina nel mezzogiorno di ...AGGIORNAMENTO: In base alle indiscrezioni riportate da TvBlog.it il nuovo programma disi chiamerà Pasticci in famigli a (dovrebbe essere la versione riveduta e corretta di Senti chi mangia ). Il nuovo cooking show didovrebbe andare in onda nel maggiorano ...Simona Ventura è pronta a tornare in tv: ecco la magnifica novità in arrivo, l'indiscrezione è appena arrivata dall'esperto di gossip ...Non solo in prima serata, la nota conduttrice torna sul piccolo schermo con un nuovo programma legato alla cucina nel mezzogiorno di domenica ...