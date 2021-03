Simona Salvemini ha partecipato al Grande Fratello 6 | oggi è così | chi è e cosa fa

(Di lunedì 22 marzo 2021)haalla sesta edizione del, eccoha fatto dopo il reality efaVi ricordate di? Divenne nota nel 2006… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simona Salvemini

BlogLive.it

E' finita al centro delle cronache rosa quando il suo fidanzato Filippo Bisciglia , conduttore di Temptation Island, nella casa del Grande Fratello Vip la lasciò per la concorrente. ...Flora Canto è stata anche la compagna storica di Filippo Biscaglia che però nel 2006 l'ha lasciata una volta entrato al Grande Fratello per intraprendere una relazione con. Al ...E’ finita al centro delle cronache rosa quando il suo fidanzato Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, nella casa del Grande Fratello Vip la lasciò per la concorrente Simona Salvemini.Filippo Bisciglia ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l'ex gieffino.