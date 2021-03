Simona Izzo si ferma in mezzo al Grande Raccordo Anulare e scende dalla macchina lasciandola aperta: “Sono felice, ho finito” (Di lunedì 22 marzo 2021) Sta facendo il giro del web il video di Simona Izzo che si è fermata sul Grande Raccordo Anulare di Roma lasciando l’automobile aperta. “Sono felice, ho finito il missaggio insieme a Ricky (Tognazzi, ndr)”, ha esordito la sceneggiatrice romana mentre registra un video di promozione per la fiction Svegliati Amore Mio, in onda su Canale 5 dal 24 marzo con Sabrina Ferilli protagonista. “Ringrazio Mediaset, Sabrina Ferilli, tutti gli attori, Piersilvio (Berlusconi, ndr) e tutti per averci fatto fare questo film perché era necessario, perché soltanto raccontando certe storie non dico che si possa cambiare il mondo però fanno pensare”, ha detto. Su Twitter i fan Sono scatenati: “Come puoi non amarla”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Sta facendo il giro del web il video diche si èta suldi Roma lasciando l’automobile. “, hoil missaggio insieme a Ricky (Tognazzi, ndr)”, ha esordito la sceneggiatrice romana mentre registra un video di promozione per la fiction Svegliati Amore Mio, in onda su Canale 5 dal 24 marzo con Sabrina Ferilli protagonista. “Ringrazio Mediaset, Sabrina Ferilli, tutti gli attori, Piersilvio (Berlusconi, ndr) e tutti per averci fatto fare questo film perché era necessario, perché soltanto raccontando certe storie non dico che si possa cambiare il mondo però fanno pensare”, ha detto. Su Twitter i fanscatenati: “Come puoi non amarla”, ha ...

Advertising

FQMagazineit : Simona Izzo si ferma in mezzo al Grande Raccordo Anulare e scende dalla macchina lasciandola aperta: “Sono felice,… - reputash : RT @trashtvstellare: Nessuno: Simona Izzo che si ferma in autostrada per fare un video dove pubblicizza la fiction: - giovann32129044 : RT @trashtvstellare: Nessuno: Simona Izzo che si ferma in autostrada per fare un video dove pubblicizza la fiction: - namelessb1tch : RT @trashtvstellare: Nessuno: Simona Izzo che si ferma in autostrada per fare un video dove pubblicizza la fiction: - NoemitaQ : RT @trashtvstellare: Nessuno: Simona Izzo che si ferma in autostrada per fare un video dove pubblicizza la fiction: -