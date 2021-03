Silvano Agosti, bisogna salvare l’esperienza dell’Azzurro Scipioni (Di martedì 23 marzo 2021) «Tutti quelli che amano l’Azzurro Scipioni devono fare in modo che questa esperienza non si interrompa», dice Silvano Agosti, regista e fondatore della storica sala romana, nel quartiere Prati, nata nel 1982 e che ha chiuso definitivamente le saracinesche pochi giorni fa, con un «funerale laico» in cui Agosti ha distribuito i suoi libri e dvd agli amanti del cinema passati a «salutare» l’Azzurro Scipioni. Quando raggiungiamo Agosti al telefono stanno proprio per venir portate via le poltroncine blu che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) «Tutti quelli che amano l’Azzurrodevono fare in modo che questa esperienza non si interrompa», dice, regista e fondatore della storica sala romana, nel quartiere Prati, nata nel 1982 e che ha chiuso definitivamente le saracinesche pochi giorni fa, con un «funerale laico» in cuiha distribuito i suoi libri e dvd agli amanti del cinema passati a «salutare» l’Azzurro. Quando raggiungiamoal telefono stanno proprio per venir portate via le poltroncine blu che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

