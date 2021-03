Sileri: “Abbiamo bisogno di tutti i vaccini. Protezione di gregge a luglio” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Io penso che una volta superati gli standard di valutazione europei abbiamo bisogno di tutti i vaccini e noi ne abbiamo bisogno adesso, perché prima vaccini la popolazione e prima esci da questa tragedia e mi sembra che in questo momento il numero di vaccini non è sufficiente. Abbiamo delle proiezioni di consegne per tutta Europa da aprile molto soddisfacenti e crescenti, se ci sono altri vaccini disponibili ben vengano il prima possibile”. Così il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervistato questa mattina in diretta su RTL 102.5 all’interno di Non Stop news, commenta la possibilità di usare il vaccino russo Sputnik. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Io penso che una volta superati gli standard di valutazione europei abbiamo bisogno di tutti i vaccini e noi ne abbiamo bisogno adesso, perché prima vaccini la popolazione e prima esci da questa tragedia e mi sembra che in questo momento il numero di vaccini non è sufficiente. Abbiamo delle proiezioni di consegne per tutta Europa da aprile molto soddisfacenti e crescenti, se ci sono altri vaccini disponibili ben vengano il prima possibile”. Così il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervistato questa mattina in diretta su RTL 102.5 all’interno di Non Stop news, commenta la possibilità di usare il vaccino russo Sputnik.

