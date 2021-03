Silent Hill rivive in un DLC di Dark Deception: Monsters & Mortals (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno dei maggiori argomenti attuali nel settore dei videogiochi ruota intorno al franchise di Silent Hill. Si dice che Konami abbia concesso in licenza il marchio, lo abbia venduto ai concorrenti e altro ancora. Ma mentre i fan aspettano una conferma ufficiale su questo fronte, Konami continua a collaborare con sviluppatori più piccoli per creare DLC a tema Silent Hill. Ne è un esempio Dark Deception: Monsters & Mortals, che ha ora annunciato la data di uscita per un pacchetto DLC di Silent Hill. I giocatori potranno ottenere il DLC a partire dal 23 marzo, con uno sconto del 10% al momento del lancio. Lo sviluppatore Glowstick Entertainment chiede ai fan di acquistare questo pacchetto, poiché buone ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno dei maggiori argomenti attuali nel settore dei videogiochi ruota intorno al franchise di. Si dice che Konami abbia concesso in licenza il marchio, lo abbia venduto ai concorrenti e altro ancora. Ma mentre i fan aspettano una conferma ufficiale su questo fronte, Konami continua a collaborare con sviluppatori più piccoli per creare DLC a tema. Ne è un esempio, che ha ora annunciato la data di uscita per un pacchetto DLC di. I giocatori potranno ottenere il DLC a partire dal 23 marzo, con uno sconto del 10% al momento del lancio. Lo sviluppatore Glowstick Entertainment chiede ai fan di acquistare questo pacchetto, poiché buone ...

